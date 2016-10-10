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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ünlü e-ticaret sitesine kayyım atandı

Tozlu AŞ ile birlikte, 2 şirkete daha kayyım atandı

10 Ekim 2016 19:42

Samsun'da yürütülen ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında aralarında e-ticaret sitesi Tozlu AŞ'nin de bulunduğu 3 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri kayyım olarak atandı.

memurlar.net’in haberine göre soruşturma kapsamında, savcılık dosyada adı geçen şirketlere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 128 ve 133. maddesi uyarınca kayyım tayin edilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği kararında, ‘FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla Tozlu AŞ, Simit Center Unlu Mamüller İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Yeşildal Makine Hırdavat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne TMSF yetkililerinin kayyım olarak atanmasına karar verdi.

Bu arada Yeşildal Makine Hırdavat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin ortaklarından Tayfur Yeşildal'ın ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Samsun'da,  darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'nun da bulunduğu 34 iş adamından 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

 

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