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Dünya

Ünlü dizi Taht Oyunları bu mekanlarda çekiliyor

İstanbul, 9 Eylül (DHA) – Milyonları ekran başına toplayarak izlenme rekorları kızan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi, hikâyesi kadar dizide kullanılan mekanlarla da hayranlık uyandırıyor

11 Eylül 2017 18:11

İstanbul, 9 Eylül (DHA) – Milyonları ekran başına toplayarak izlenme rekorları kızan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi, hikâyesi kadar dizide kullanılan mekanlarla da hayranlık uyandırıyor.
Kuru çöllerden, Duvar’ın ötesindeki dondurucu soğuğa kadar etkileyici mekanlarda geçen dizinin büyük bir kısmı Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta bir stüdyoda çekilirken, aynı zamanda Kuzey İrlanda, Hırvatistan, Fas ve İzlanda’da kurulan setlerde de çeşitli sahnelerin çekimleri gerçekleştiriliyor.
Demir Tahtın bulunduğu King’s Landing için görsel olarak görkemli bir mekan seçen yapımcılar, Winterfell için ise Kuzey İrlanda’nın County Down bölgesini tercih ediyorlar.
Dorne için ise UNESCO Dünya Mirası bölgelerinden birini seçen yapımcılar, Dorne’da yer alan Tower of Joy için ise İspanya’da bulunan Zafra Kalesi’ni kullanıyorlar.
Stannis Baratheon’un kontrolünde olan Dragonstone için ise yine Kuzey İrlanda’da yer alan yaklaşık 11 kilometrelik Downhill Strand kullanılıyor.

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