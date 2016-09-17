Ünlü dizi oyuncusu boğularak can verdi!

Brezilya'nın en sevilen aktörlerinden Domingos Montagner, ülkenin en popüler dizilerinden birinin çekimleri sırasında nehirde boğularak can verdi.

Montagner, adını Sao Francisco’daki nehirden alan Velho Chico dizisinde başrol oynuyordu. Ünlü oyuncunun bu nehirde gerçekleştirilen çekimlerden sonra boğulduğu açıklandı.

BBC’nin haberine göre; 54 yaşında aktör, ülkenin kuzeydoğusundaki Sergipe eyaletindeki çekimlerden bir gün sonra Camile Pitanga adlı aktrisle yüzmeye gitti.

Nehrin güçlü akıntısının ünlü aktörü sürüklediğini söyleyen Pitanga, yardım istediğini fakat yöre insanlarının boğulmayı dizi için çekilen bir sahne sandığını söyledi.

Olayın ardından arama kurtarma ekipleri, Montagner’in cansız bedenini boğulduğu yerden yaklaşık 300 metre derinlikte buldu.

Yetkililer, yapılabilecek pek bir şey olmadığını çünkü ünlü aktörün nehre girdiği bölgenin çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Televizyon ekranlarında görünmeden önce sirklerde çalışan Montagner, 14 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Luciana Lima ile evliydi ve bu ilişkiden üç çocuğu vardı.

Montagner’in ölüm haberi, Brezilya’da şok etkisi yarattı.

Tuttuğu Corinthians takımı, Montagner’in 1980’lerde hentbol oyuncusu olduğunu hatırlatarak, bu dönemdeki başarılarını övdü.

Ünlü yıldızın “Um Namorado Para Minha Mulher” (Eşime Bir Erkek Arkadaşı) adlı son filminin iki hafta önce vizyona girdiği öğrenildi.