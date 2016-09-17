T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ünlü dizi oyuncusu boğularak can verdi!

Yetkililer, yapılabilecek pek bir şey olmadığını çünkü ünlü aktörün nehre girdiği bölgenin çok tehlikeli olduğunu söyledi

17 Eylül 2016 02:54

Brezilya'nın en sevilen aktörlerinden Domingos Montagner, ülkenin en popüler dizilerinden birinin çekimleri sırasında nehirde boğularak can verdi.

Montagner, adını Sao Francisco’daki nehirden alan Velho Chico dizisinde başrol oynuyordu. Ünlü oyuncunun bu nehirde gerçekleştirilen çekimlerden sonra boğulduğu açıklandı.

BBC’nin haberine göre; 54 yaşında aktör, ülkenin kuzeydoğusundaki Sergipe eyaletindeki çekimlerden bir gün sonra Camile Pitanga adlı aktrisle yüzmeye gitti.

Nehrin güçlü akıntısının ünlü aktörü sürüklediğini söyleyen Pitanga, yardım istediğini fakat yöre insanlarının boğulmayı dizi için çekilen bir sahne sandığını söyledi.

Olayın ardından arama kurtarma ekipleri, Montagner’in cansız bedenini boğulduğu yerden yaklaşık 300 metre derinlikte buldu.

Yetkililer, yapılabilecek pek bir şey olmadığını çünkü ünlü aktörün nehre girdiği bölgenin çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Televizyon ekranlarında görünmeden önce sirklerde çalışan Montagner, 14 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Luciana Lima ile evliydi ve bu ilişkiden üç çocuğu vardı.

Montagner’in ölüm haberi, Brezilya’da şok etkisi yarattı.

Tuttuğu Corinthians takımı, Montagner’in 1980’lerde hentbol oyuncusu olduğunu hatırlatarak, bu dönemdeki başarılarını övdü.

Ünlü yıldızın “Um Namorado Para Minha Mulher” (Eşime Bir Erkek Arkadaşı) adlı son filminin iki hafta önce vizyona girdiği öğrenildi.

ETİKETLER

Domingos MontagnerBrezilyaBoğularak öldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24