Ünlü diyestisyen Kümeli istenmeyen gelin mi?

Diyetisyen Taylan Kümeli oyuncu Gökhan Arsoy ile evlilik kararına baba Göksel Arsoy karşı çıktı.

Ünlülerin diyetisyeni Taylan Kümeli 60’ların “Altın Çocuğu” Göksel Arsoy’un kendisi gibi oyuncu olan olduğu Gökhan Arsoy ile birlikte olduğunu ve evlenmeyi düşündüklerini açıkladı. İlişkilerinin yaklaşık 1 yıl önce başladığını söyleyerek “Gökhan ile arkadaş ortamında tanıştık, ciddi bir ilişki yaşıyoruz” dedi. Kümeli, Vatan’ın “Sevgilinizin babası Göksel Arsoy ile tanıştınız mı?” sorusuna “Herhalde” şeklinde cevap verdi. Ancak Yeşilçam’ın efsanevi oyuncusu Göksel Arsoy, bu açıklamayı yalanladı: “Evlilik kararını ilk kez duyuyorum. Onlar özel bir TV kanalında birlikte sağlık programı yapacaklar, hikaye bu kadar basit. Bir araya gelmelerinin sebebi de bu program. 5 dakika önce Gökhan’la konuştum. Lütfen böyle saçma sapan konuları gündeme getirmeyin. Anne ve babası olarak bizim böyle bir evlilik kararından haberimiz yok.”