Ünlü disko parçası "Yes Sir, I Can Boogie"yi söyleyen sanatçı Maria Mendiola hayatını kaybetti

“Yes Sir, I Can Boogie” isimli efsane disko parçasını söyleyen Maria Mendiola, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Mendiola’nın İspanya’nın Madrid şehrinde ailesinin yanında hayatını kaybettiği duyuruldu.

İspanyol müzik grubu Baccara’dan Cristina Sevilla, Mendiola’nın ölümü üzerine Instagram’dan “Sevgili Maria, mükemmel bir sanatçı ancak her şeyden öte bir arkadaş bugün aramızdan ayrıldı” yazdı.

Mendiola, 1977 yılında bir flamenko dansçısıyken Mayte Mateos isimli bir sanatçıyla Baccara grubunu kurmuştu. Grup, ilk single parçaları “Yes Sir, I Can Boogie”yi çıkarmıştı. Ünlü disko klasiği 16 milyondan fazla satmıştı.