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Ekonomi

ÜNLÜ & Co'da Murat Gülkan'a yeni görev

İstanbul, 13 Şubat (DHA) - ÜNLÜ Porftöy Genel Müdürü ve Yönetici Direktörü Murat Gülkan, ÜNLÜ Menkul Değerler A

13 Şubat 2018 18:27

İstanbul, 13 Şubat (DHA) - ÜNLÜ Porftöy Genel Müdürü ve Yönetici Direktörü Murat Gülkan, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’de Strateji ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetici Direktörlüğü görevine getirildi.
Türkiye’nin yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun iştiraki ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Direktörü ve Genel Müdürü Murat Gülkan, 15 Şubat 2018 itibariyle ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş\'de Strateji ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetici Direktörlüğü görevine atandı.
Söz konusu atama ile Murat Gülkan, ÜNLÜ & Co’nun Yatırım Bankasına dönüşme sürecinde, grubun stratejik adımlarında görev alacak.
Ayrıca, DAHA Bireysel Yatırım Danışmanlığı Hizmeti kapsamında,  bireysel müşterilerin beklentileri doğrultusunda yeni yatırım ürünleri geliştirilmesi ve satış stratejilerinin oluşturulması gibi konulara da destek verecek.

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