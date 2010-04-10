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Ünlü çift gizlice evlendi!

Vildan Atasever ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu, aile arasında kıyılan nikâhla evlendi.

10 Nisan 2010 03:00

T24 - Vildan Atasever ile sevgilisi İsmail Hacıoğlu, aile arasında kıyılan nikâhla evlendi.

İlişkileri önceki yıl Cemal Şan’ın yönettiği “Gece Sesleri” dizisinin setinde başlayan çift, geçen ekim ayında  yine aile arasında nişan yüzüğü takmıştı.  Atasever ile Hacıoğlu, evleneceklerini en yakın arkadaşlarından bile gizledi.

Atasever, evlenmek için Özcan Deniz ve Kenan Ece ile başrol oynadığı “Samanyolu” dizisinin setinden üç gün izin aldı. Evlendiklerinin duyulmaması için gösterişli bir düğün yerine aile arasında sade bir nikâh töreni yapmayı tercih ettiklerini belirten Hacıoğlu, “Evet. 2,5 saat önce evlendik. Çok mutluyuz. Ancak bunun duyulmasını istemedik. Bizim evliliğimizi kimsenin merak ettiğini düşünmüyoruz. O yüzden de düğün yapmadık.

Aile arasında evlendik. Şu an da ailemizin yanındayız” dedi. Çiftin evlendiğini gazetecilerden duyan oyuncu arkadaşları ise “Zaten bir süredir evlenmeyi planlıyorlardı ama bize haber vermediler” yorumunu yaptı.

Atasever, daha önce 20 yaşında ilk evliliğini gazeteci Taylan Kılınç ile yaptı. Altı yıl evli kalan genç yıldız 2007 yılında boşandı. Hacıoğlu ise ilk kez nikâh masasına oturdu...


 

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