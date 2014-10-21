Ünlü CEO trajik kaza kurbanı



Avrupa'nın üçüncü büyük petrol şirketi olan Total, Christophe de Margerie'nin ölümünü internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak doğruladı. Açıklamada de Margerie'nin Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda Orta Avrupa saati ile 22.00 sularında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ünlü CEO'nun içinde bulunduğu Falcon 50 tipi özel jet o sırada Paris'e gitmek üzere havalanmaya hazırlanıyordu. Uçağın bir kar temizleme aracıyla çarpıştığı ve uçakta bulunan dört kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Pistte sis olduğu ve görüş mesafesinin 350 metre olduğu gelen bilgiler arasında. Rus yetkililer kar temizleme aracını kullanan sürücünün kaza meydana geldiği sırada sarhoş olduğunu açıkladı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken uçak yanarak kül oldu.

63 yaşındaki Christophe de Margerie 1974 yılından beri Total için çalışıyordu. "Büyük Bıyık" lakaplı yönetici 3 çocuk babasıydı.