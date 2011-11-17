T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ünlü Çeçen şair Ruslan Ahtahanov öldürüldü MOSKOVA (A.A)

17 Kasım 2011 00:13

-Ünlü Çeçen şair Ruslan Ahtahanov öldürüldü MOSKOVA (A.A) - 16.11.2011 - Ünlü Çeçen şair ve akademisyen Ruslan Ahtahanov'un Moskova'da öldürüldüğü bildirildi. Rus medyası, Ahtahanov'un dün gece yarısı başkentin kuzeyindeki evinin önünde başından vurulduğunu, katilin olay yerinden kaçarken kullandığı aracın ise kentin güney ucunda yanmış halde bulunduğunu bildirdi. Soruşturmayı yürüten yetkililer, saldırının bir kiralık katil tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını, Ahtahanov'un yakın çevresindeki insanların olayla olası bağlantılarının araştırıldığını kaydetti. Eserleriyle ödüller kazanan Ruslan Ahtahanov, Moskova'daki Modern Hümaniter Akademi'de öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.  Ahtahanov, akademide Çeçen lider Ramzan Kadirov'a onursal profesörlük unvanı da vermişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24