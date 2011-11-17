-Ünlü Çeçen şair Ruslan Ahtahanov öldürüldü MOSKOVA (A.A) - 16.11.2011 - Ünlü Çeçen şair ve akademisyen Ruslan Ahtahanov'un Moskova'da öldürüldüğü bildirildi. Rus medyası, Ahtahanov'un dün gece yarısı başkentin kuzeyindeki evinin önünde başından vurulduğunu, katilin olay yerinden kaçarken kullandığı aracın ise kentin güney ucunda yanmış halde bulunduğunu bildirdi. Soruşturmayı yürüten yetkililer, saldırının bir kiralık katil tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını, Ahtahanov'un yakın çevresindeki insanların olayla olası bağlantılarının araştırıldığını kaydetti. Eserleriyle ödüller kazanan Ruslan Ahtahanov, Moskova'daki Modern Hümaniter Akademi'de öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Ahtahanov, akademide Çeçen lider Ramzan Kadirov'a onursal profesörlük unvanı da vermişti.