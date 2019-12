Amerikalı caz saksafoncusu Bud Shank, 82 yaşında Arizona’da öldü.



Müzisyenin internet sitesindeki açıklamada, Bud Shank’in akciğer yetersizliği nedeniyle 2 Nisan’da Arizona eyaletinde bulunan Tucson’daki evinde öldüğü bildirildi.



60 yılı aşkın müzik yaşamında 50’ye yakın albüme imza atan Shank, 27 Mayıs 1926’da dünyaya gelmişti. 1960’lı yıllarda Hintli Ravi Shankar ile çalışan Shank, "The Mamas and the Papas"ın 1965’de kaydettiği ünlü "California Dreamin" şarkısındaki flüt bölümünü de çalmıştı.