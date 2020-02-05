Ünlü buz patencisi, antrenörünün tecavüzünü 30 yıl sonra açıkladı

Fransa'nın ünlü emekli buz patencisi Sarah Abitbol, çocukken antrenörünün tecavüzüne uğradığını ancak 30 yıl sonra dünyaya duyurabildi.

#MeToo hareketinin de etkisiyle spor dünyasındaki cinsel saldırılarla ilgili ifşaatlara bir yenisi eklendi. Artistik buz pateni çiftler kategorisinin ünlü isimlerinden biri olan 44 yaşındaki Fransız kadın sporcu Sarah Abitbol, eski koçu Gilles Beyer'in kendisine 15 yaşındayken tecavüz ettiğini açıkladı. Bunun üzerine Fransa'nın 50'den fazla aktif sporcusu Sarah Abitbol'a destek için açık mektup imzaladı.

Tiksindik ama şaşırmadık

Aktif atletler, spor aleminde yeni bir tecavüzün daha ortaya çıkması karşısında 'tiksindiklerini ama şaşırmadıklarını' dile getirdi. 'Sessizliği bozmak, spora hizmet etmek demek'

Fransa Olimpiyat Komitesi'nin Üst Düzey Atletler Komisyonu'nun (CAHN) üyeleri tarafından kaleme alınan açık mektupta şöyle denildi:

"Artık sessiz kalamayız! Kolektif şekilde hareket etmenin ve sessizliği bozmanın spora hizmet etmek anlamına geldiğini fark etmenin zamanı gelmiştir."

"Mahrem ve uygunsuz bir ilişkiye girdim"

sputnik'in haberine göre; tecavüzle suçlanan eski koç Gilles Beyer, daha önce sporcusuyla 'mahrem ve uygunsuz ilişkiye girdiğini, bundan içtenlikle üzüntü duyduğunu' söyleyerek üstü kapalı itirafta bulunmuştu.

Fransa Buz Sporları Federasyonu (FFSG) antrenörleri Beyer, Jean-Roland Racle, Michel Lotz hakkında en az üç patenci daha reşit değilken cinsel istismar ve tecavüzde bulunma suçlaması getirdi.

Spor Bakanı: Federasyon Başkanı kendisini temize çıkaramaz

Spor Bakanı Roxana Maracineanu, skandalın göbeğindeki FFSG'ye 20 küsur yıldır başkanlık yapan Didier Gailhaguet'yi bakanlığa çağırıp hesap sordu.

Federasyon başkanından istifasını talep eden Spor Bakanı Maracineanu, gazetecilere şunları söyledi: "Olguların ağırlığı ve uzun zamandır devam etmesi, federasyonda genel bir işlev bozukluğu olduğunu gösteriyor. Didier Gailhaguet bundaki kişisel ve ahlaki sorumluluğundan kendini temize çıkaramaz. Dolayısıyla kendisinden tüm sorumluluğu üstlenmesi ve istifa etmesini talep ettim."

Eski madalyalı kadın yüzücü Maracineanu, ağır ceza soruşturması açılabilmesi için federasyon üzerindeki devlet tanımasını geri çekebileceğini de söyledi.