Ünlü Bulgar futbolcu Stoichkov'dan Süleymanoğlu'nun kabrine ziyaret

Stoichkov: \"Arkadaşımın yanına geldiğim için mutluyum. Benim için dünyada ondan daha büyük sporcu yok\"

Bulgarların ünlü futbolcusu Hristo Stoichkov, kasım ayında yaşamını yitiren olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun kabrini ziyaret etti.

Naim Süleymanoğlu\'nun Edirnekapı Mezarlığı\'ndaki kabrine gelerek çelenk bırakan Stoichkov, daha sonra basın mensuplarına konuştu.

Naim Süleymanoğlu ile çok yakın arkadaş olduğunu dile getiren Stoichkov, \"Arkadaşımın yanına geldiğim için mutluyum. Benim için dünyada ondan daha büyük sporcu yok. Çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Dünya ve olimpiyat rekorları kıran bir sporcu. Her sporcu gibi onunla çok gurur duyuyorum. Hiçbir zaman nereden geldiğini unutmadı. Çok genç vefat etti ve bizi bıraktı\" şeklinde konuştu.

Hristo Stoichkov, dostluklarının sonsuza kadar süreceğini ifade ederek, \"Beni hiçbir zaman bırakmayacak, ben de onu bırakmayacağım. Ben futbolcuyum, o halterci ama sporcu her zaman sporcudur ve sporcuyu tutar. Onu her yerde her zaman anlatmak lazım. Herkese Naim\'in kim olduğunu gösterdi. Benim için dünyanın en büyük haltercisi olarak kalacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hristo Stoichkov\'un açıklamaları

- Ziyaretten görüntüler

- Genel detaylar

HABER: İbrahim ALİOĞLU - KAMERA: Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA