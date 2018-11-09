Ünlü boya firması toplu işçi çıkaracağını açıkladı

Polisan Boya, KAP'a yaptığı bildirimde, Gebze’de bulunan yeni fabrikasının “teknoloji ve otomasyona dayalı olarak çalışacağını” bu nedenle toplu işçi çıkartılacağını açıkladı.

Polisan Holding tarafından 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) “İştirakimiz olan Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yeni Su Bazlı Boya fabrikası tamamlanmış olup, Dilovası’nda bulunan Su Bazlı Boya fabrikamız kapatılacaktır" bildiriminde bulunuldu.

Fabrika, endüstri 4.0 kapsamında, LEED sertifikalı ileri teknoloji ve otomasyona dayalı olarak çalışacağı ve bu nedenle, şirketin destek birimleri ile Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde toplu işçi çıkarılacalağı açıklandı.