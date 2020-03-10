Ünlü boksör Premier Lig takımını satın mı alıyor?

Dünyaca ünlü Amerikalı boksör Floyd Mayweather, Newcastle'da katıldığı bir etkinlikte sorulan soru üzerine Newcastle United'ı satın alabileceğini ima etti.



Başarılı sporcunun Newcastle'da katıldığı etkinliğin moderatörü Steve Wraith, "Buraya son geldiğinde Newcastle United'ı satın almakla ciddi şekilde ilgilendiğin söyleniyordu?" diyerek ucu açık bir soru yöneltti.

Bu soruya samimi bir şekilde yanıt veren Floyd Mayweather, "Newcastle inanılmaz bir kulüp. Eğer insanlar Newcastle'ı satın almamı istiyorlarsa, haberim olsun" ifadelerini kullandı.

Bu cevabın ardından Floyd Mayweather'ın Newcastle United'ı satın alabileceği iddiaları güçlenmiş oldu.

Newcastle United Başkanı Mike Ashley, bir süredir kulüpteki hisselerine alıcı arıyor ve çeşitli isimlerle pazarlık ediyordu.