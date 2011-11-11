Ünlü bisikletçiye siber saldırı cezası

T24 - Flody Landis, 2006'da Fransa Bisiklet Turu'nu kazanmış ancak doping testi pozitif çıktığı için unvanı elinden alınmıştı. Landis, testi yapan laboratuvarın internet sitesini çökertme emrini vermekle suçlanıyordu.



Fransız mahkemesi, ABD'li ünlü bisikletçi Flody Landis'e bir yıl tecilli hapis cezası verdi.



Mahkeme, ünlü sporcunun, Fransız doping araştırma laboratuvarının bilgisayar sisteminin çökertilmesi emrini verdiği gerekçesiyle suçlu buldu.



2006 yılında düzenlenen Fransa bisiklet turunu kazanan sporcunun, daha sonra doping yaptığının anlaşılmasının ardından bu unvanı elinden alınmıştı.



Yapılan soruşturma sonucu, Landis'in, doping testinde anormallik bulan laboratuvarın bilgisayar sisteminin çökertilmesinde parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.



Fransız mahkemesi, sporcunun menajeri Arnie Baker'ı da bir yıl tecilli hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme kararıyla Landis ve menajeri, laboratuvarın zararlarını karşılamak için 75 bin avro ödeyecek.



2010 yılında Fransa'da hakkında tutuklama kararı çıkartılan Landis, duruşmalara katılmamıştı.



