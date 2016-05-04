Ünlü bestekar Gültekin Çeki hayatını kaybetti

"Eski Dostlar" şarkısının bestecisi, Türk müziğinin emektar isimlerinden müzisyen Gültekin Çeki, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet’in haberine göre, geçirdiği rahatsılıktan dolayı bilinci kapalı olarak yaşayan ve yatakta tedavi gören Gültekin Çeki'nin bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Türk sanat müziğine bir çok eser kazandıran Gültekin Çeki'nin cenazesinin yarın kaldırılacağı ve şehir mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Gültekin Çeki kimdir?

Bestekar Gültekin Çeki, annesi Antalyalı, babası Kıbrıs kökenli bir ailenin çocuğu olarak,1927 yılında Antalya'da doğmuş, daha ilkokula gitmeden mızıka ve kaval çalmayı öğrenmiş. 1949 yılında Ankara Gazi eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. 1954 yılında ise mesleğinin öğretmenlik kısmını bırakıp, devletin değişik kademelerde görev yapmıştır. İlk olarak 1977 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdür Yardımcılığından kendi isteği ile emekli olmuş, emekli olduktan sonra bile yeniden göreve çağrılmış ve ikinci olarak 1984 yılında tamamen emekli olarak Antalya ya döndü.

Zekai Tunca’nın yorumuyla ‘Eski Dostlar’ şarkısı şöyle: