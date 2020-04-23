Ünlü belgeselci David Attenborough: Evden çalışmak kalıcı olabilir, kimse paketlenmiş sardalya gibi işe gitmek istemeyecek

T24 Dış haberler

Britanya'nın ünlü natüralist belgeselcisi Sir David Attenborough, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünya genelinde milyonlarca insanın evde kalmasını ve insanların günlük yaşamında değişen aktiviteleri değerlendirdi. Attenborough, Koronavirüs nedeniyle binlerce insanın uygulamaya başladığı evden çalışmanın kalıcı bir eğilime dönüşebileceğini söyledi.

CNN'de Christiane Amanpour'un konuğu olan Attenborough, Koronavirüs sonrası dünyayı ve oluşacak yeni alışkanlıkları değerlendirdi. Attenborough, insanların salgın sürecinin pek çok çalışana evlerinden de işlerini halledebileceklerini gösterdiğini söyledi ve "Büyük şehirlerde paketlenmiş sardalyalar gibi gittikleri korkunç ofis yolunu çekmek zorunda olmadıklarını gördüler" dedi. Attenborough, "Çalışma şekillerimizde kalıcı bir değişim olabilir, insanlar evden çalışmayı tercih edebilir" dedi.

Attenborough, insanlığın asıl testinin zorunlu olmayan seyahatlerle atmosfere salınan karbonu durdurmak için yurt dışı tatillerinden vazgeçip geçmeyeceği olduğunu söyledi. Ünlü belgeselci, "Asıl soru şu: Hoşumuza gitmeyen şeyleri yapacak kadar dünyayı önemsiyor muyuz?" dedi.

Planet Earth belgeselinin sunucusu Koronavirüs karantinasında geçen günlerini Britanya'da çocuklara uzaktan coğrafya dersi vererek geçiriyor.