Ünlü belediyeler mahalle oldu

Anayasa Mahkemesi, 43 yeni ilçe kurulması ve 283 ilk kademe belediyesinin kapatılmasına yönelik yasanın iptali istemiyle yapılan başvuruyu 5’e karşı 6 oyla reddetti. Mahkeme, 862 belde belediyesinin köye dönüştürülmesine yönelik düzenlemeyi ise iptal etti





Anayasa Mahkemesi, nüfusu 2 binin altına düşen 862 belde belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılması, 43 yeni ilçe kurulmasına yönelik yasanın iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.

Mahkeme, 5’e karşı 6 oyla, aralarında İstanbul’daki Eminönü, Bahçeşehir gibi belediyelerin mahalleye dönüştürülerek başka bir belediyeye bağlanmasını hukuka uygun buldu. Oylamanın kaderini, oturuma katılmayan asıl üyenin yerine oy kullanan yedek üyenin, “iptal isteminin reddi” yönündeki tercihi değiştirdi.

Anayasa Mahkemesi, 43 yeni ilçe kurulması, 862 belde belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasına yönelik yasanın iptali istemini dün karara bağladı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana büyükşehir belediye başkanları gibi isimlerin yasayla ilgili görüşlerini önceki gün dinleyen Yüksek Mahkeme heyeti, dün mesai saati bitimine kadar süren görüşmeler sonunda kararını açıkladı.



1 oyla mahalle oldular



Yüksek Mahkeme, 5’e karşı 6 oyla yasanın geçici 1. maddesi dışındaki tüm maddelerinin iptali istemini reddetti. Oylamanın sonucunda, oylamaya katılmayan asıl üye Necmi Özler’in yerine oy kullanan yedek üye Mustafa Yıldırım etkili oldu. Yıldırım, iptal isteminin reddi yönünde oy kullandı. Böylece 6’ya karşı 5 oyluk tablo oluştu.

Buna göre, aralarında İstanbul Eminönü, Bahçeşehir, Kumburgaz, Ankara Temelli, Yenikent, Esenboğa gibi tanınmış belediyelerin de bulunduğu 283 belediyenin mahalleye dönüştürülerek başka bir belediyeye bağlanması kesinleşti.

Mahkeme, yasanın sadece 862 belde belediyesinin köye dönüştürülmesine yönelik geçici 1. maddesinin iptaline karar verdi. Ancak bu iptal kararı sadece bazı belediyeleri kurtaracak. Yüksek Mahkeme, 862 belediye arasında yer alan 4 belediyenin başka belde belediyeleriyle birleştiğine, 122 belediyenin nüfusunun 2 binin üzerinde olduğuna yönelik tespit davası açtığına dikkati çekti.



Yeniden belirlenecek



Mahkeme, bu belediyelerin nüfusunun 2 binin altında olup olmadığının net biçimde saptanması gerektiğine hükmetti. Mahkeme ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı’nın turizm yöresi olarak nitelendirdiği Alacahöyük, Göreme gibi belediyelerin de köye dönüştürülemeyeceğine karar verdi. Buna göre TBMM, köye dönüştürülecek belediyeleri yeniden belirlemek zorunda kalacak. Bu kriterleri taşımayan belde belediyeleri köye dönüştürülecek.