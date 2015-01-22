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Spor

NBA efsanelerinden Shaquille O’Neal polis oldu

Aktif basketbol kariyerini 2011'de noktalayan basketbolcu Shaquille O'Neal, ABD'nin Florida eyaletinde gönüllü polis olarak görev yapacak

22 Ocak 2015 14:06

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 4 kez (2000, 2001, 2002, 2006) şampiyonluk yaşayan eski oyuncu Shaquille O'Neal, eylül ayında gönüllü polis olmak için başvuruda bulunduğu Florida eyaletinin Doral kentinde düzenlenen yemin töreniyle polisliğe adım attı.

20 yıllık NBA kariyerinde Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics takımlarının formasını giymişti

 

Gönüllü toplum hizmeti yapacak, maaş almayacak

 

Evinin bulunduğu Florida eyaletinin Fort Lauderdale ve Orlando şehirlerinde, toplum hizmeti, çocuklara örnek olma gibi görevler üstlenecek 42 yaşındaki "Shaq"ın, maaş almayacağı ve sigorta ücretini kendisinin karşılayacağı belirtildi. O'Neal, 2013 yılında ligdeki ekiplerden Sacramento Kings'in hissedarı olmuştu.

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