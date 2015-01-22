NBA efsanelerinden Shaquille O’Neal polis oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 4 kez (2000, 2001, 2002, 2006) şampiyonluk yaşayan eski oyuncu Shaquille O'Neal, eylül ayında gönüllü polis olmak için başvuruda bulunduğu Florida eyaletinin Doral kentinde düzenlenen yemin töreniyle polisliğe adım attı.

20 yıllık NBA kariyerinde Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics takımlarının formasını giymişti

Gönüllü toplum hizmeti yapacak, maaş almayacak

Evinin bulunduğu Florida eyaletinin Fort Lauderdale ve Orlando şehirlerinde, toplum hizmeti, çocuklara örnek olma gibi görevler üstlenecek 42 yaşındaki "Shaq"ın, maaş almayacağı ve sigorta ücretini kendisinin karşılayacağı belirtildi. O'Neal, 2013 yılında ligdeki ekiplerden Sacramento Kings'in hissedarı olmuştu.