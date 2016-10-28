Ünlü baklavacı Serdar Seyitoğlu tutuklandı

Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin ortağı ve genel müdürü Serdar Seyitoğlu FETÖ soruşturması kapsamında “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

Serdar Seyitoğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Seyitoğlu'nu tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik ifade işlemlerinin ardından Seyitoğlu hakkında tutuklama kararı verdi. Seyitoğlu'nun Silivri Cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Seyitoğlu’nun himmet adı altında 'FETÖ' için işadamlarından yüksek miktarda para topladığı için Gülen tarafından ödüllendirildiği, kendisine plaket, namaz takkesi, seccade ve tesbih gönderdiğini iddia ediliyordu.

Daha önce de 'FETÖ' soruşturması kapsamında ünlü tatlıcılardan Faruk Gülloğlu markasının sahibi Faruk Güllü tutuklanmış, kardeşi Nejat Güllü serbest bırakılmıştı.