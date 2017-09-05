Ünlü avcı Selçuk Poslu, Çivril'de dev domuzu avladı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çivril İlçesi\'nde avcı Selçuk Poslu, 200 kiloluk yaban domuzunu avladı.

Çivril İlçesi\'nde çiftçiler ürünlerine zarar veren ve köylülerin korkulu rüyası olan 200 kiloluk yaban domuzundan kurtulmak için \'domuz avcısı\' lakaplı avcı Selçuk Poslu\'dan yardım istedi. Çiftçiler, Irgıllı Mahallesi\'ndeki mısır tarlalarını talan eden yaban domuzunun nerelerde dolaştığını Poslu\'ya bildirdi.

Köpekleri ile birlikte bölgenin en büyük yaban domuzunun peşine düşen Poslu, önceki gün izini bir mısır tarlasında buldu. Köpeklerle bölgeyi tarayan Selçuk Poslu, yaban domuzunu buldu. Köpeklerin kovalamaya başladığı sırada tüfekle ateş eden Selçuk Poslu, koca domuzu vurmayı başardı.

Mısır tarlalarını talan eden yaban domuzunun öldürüldüğü haberini alan çiftçiler rahat bir nefes aldı. Irgıllı Mahallesi\'ndeki çiftçiler Selçuk Poslu\'ya yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Selçuk Poslu da avladığı 200 kiloluk yaban domuzu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Daha önce de Çal İlçesi\'nde 300 kiloluk domuz avlayan Selçuk Poslu\'nun adı \'domuz avcısı\' olarak anılmaya başlamıştı..

FOTOĞRAFLI