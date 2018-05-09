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Ünlü avcı, 7 domuzu boğulmaktan kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düştükleri sulama kanalında sürüklenen 8 yaban domuzundan 7'si, Türkiye'de avladığı dev domuzlarla tanınan Selçuk Poslu tarafından kurtarıldı

09 Mayıs 2018 16:56

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde düştükleri sulama kanalında sürüklenen 8 yaban domuzundan 7\'si, Türkiye\'de avladığı dev domuzlarla tanınan Selçuk Poslu tarafından kurtarıldı. Poslu\'nun çabasına rağmen 1 domuz, boğuldu.
Olay, dün Çivril\'in kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalına düşen ve sürüklenen 8 yaban domuzunu gören mahalle sakinleri, domuz avcısı Selçuk Poslu\'dan yardım istedi. Avladığı dev domuzlarla tanınan Poslu, kanala gelerek suda sürüklenen domuzları kurtarma çalışması başlattı. Selçuk Poslu, kanal kenarında domuzları elleriyle tek tek yakalayıp, güçlükle sudan çıkardı ve doğaya bıraktı. Poslu\'nun tüm çabasına karşın 1 domuz ise kanalda boğuldu.
Selçuk Poslu, \"Mahalle halkı kanalda domuzları görünce bana haber verdi. Ben de kanala geldim. Milli Parklar Müdürlüğü\'ne de haber verdik. Mahalle halkının domuzları vurmaması için önlem aldık. Av yasağı olduğu için biz de domuzları kurtarıp, tekrar doğaya bıraktık\" dedi.

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