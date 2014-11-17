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Yaşam

Ünlü aşçı şaşırttı: Çocuklarımı dövemiyorum ama...

İngiliz aşçı Jamie Oliver: Artık çocukları dövmek popüler değil, bunu yapmaya iznimiz yok

17 Kasım 2014 14:18

Dünyaca ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver, çocukları terbiyesizlik ya da yaramazlık yaptığında onlara acı biber yedirdiğini açıkladı.

12, 11 ve 5 yaşlarında üç kızı ve 4 yaşında bir oğlu bulunan Oliver, “Ben çocuklarımı cezalandırmak için acı biber kullanıyorum. Artık çocukları dövmek popüler değil, bunu yapmaya iznimiz yok. Hele ki eğer benim gibi ünlü bir şefseniz, böyle bir şey yapmanız gazetelere hiç de hoş olmayan bir şekilde yansıyor. Bu nedenle de bazı alternatifler bulmak zorunda kalıyorsunuz” dedi.

Birce Bora’nın Hürriyet’teki haberine göre, BBC’ye konuşan 39 yaşındaki Oliver, “Bir keresinde kızım Poppy bana oldukça saygısız ve kaba davranıyordu. Gerçekten şansını zorladı. Benim zamanımda olsa böyle davranan bir çocuğa hafifçe dersi verilirdi. Ancak artık böyle davranmaya iznimiz yok. O yüzden ben de o benden bir elma isteyince dilimlediğim elmayı Scotch Bonnet biberi ile kaplayıp ona verdim. Elmayı yedikten sonra ağlayarak annesine gitti ve bu elma biberli diye beni şikayet etti. Bense bir köşede gülüyordum” dedi.

Oliver, karısı Jools’un biberli cezalandırma yönteminden hiç hoşlanmadığını ve ona “Bir daha asla böyle bir şey yapmamasını” söylediğini de belirtti.

Scoth Bonnet biberleri Scoville acılık ölçeğinde 100 bin ila 200 bin puan alıyor. Çok acı kabul edilen ve sıkılıkla tüketilen Jalapeno biberinin puanı ise 2 bin 500 ila 8 bin arasında değişiyor.

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