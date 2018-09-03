ÜNLÜ ARMATÖRÜN VİLLASINI SOYMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de ünlü armatör Cerrahoğlu ailesine ait yalıda yaşanan hırsızlık teşebbüsü olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Denizhan Y.(41) polis tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında güpegündüz meydana gelen olayda yalıya kapıyı kırarak hırsızlar, çaldıkları kasayı dışarı taşımışlar ancak son anda cuma namazından dönen çalışanın müdahalesi sonucu hırsızlığı gerçekleştiremeden kaçmışlardı. Polis olaya karışan biri kadın iki kişiyi daha yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜNDE FİLMLERİ ARATMAYAN SAHNELER

Yeniköy, Yalı sokak üzerinde 25 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda ünlü armatör Cerrahoğlu ailesinin yaşadığı eve kimsenin olmadığı Cuma namazı saatinde giren hırsızlar evin altına üstüne getirdikten sonra çaldıkları kasayı dışarı taşımışlardı. Çaldıkları kasayı otomobillerinin bagajına koyan hırsızlar bu sırada cuma namazından dönen çalışanın müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Biri kadın 4 kişilik hırsızlık çetesini durdurmak isteyen çalışanın müdahalesi üzerine şüpheliler kaza yapmış, ardından kasayı ve otomobillerini bırakarak havaya ateş ederek kaçmışlardı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olayın ardından şüphelileri yakalamak için Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. Polis yaptığı çalışmada kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerden birinin eski sabıkalılardan Denizhan Y. olduğunu belirledi. Polise daha önceden 27 kez geliş kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalarda polis 30 Ağustos günü Bakkalköy\'de bir oto yıkamacıya operasyon yaptı. Şüpheli Denizhan Y. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Denizhan Y.\'nin bir çok dosyadan arandığı öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Denizhan Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis olaya karışan biri kadın iki kişinin daha kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızların gelişi

-Eve girişleri ve dolaşmaları

-Çıkmaları

-Kaçmaya çalışmaları

-Çalışanın müdahalesi

-Yaşanan arbede

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar