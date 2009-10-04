Ünlü anneler Katie Holmes'u eleştirdi

Katie Holmes-Tom Cruise çiftinin üç yaşındaki kızları Suri'nin topuklu ayakkabılarıyla çekilen fotoğraflarına ünlü annelerden tepki geldi.



Hollywood'un gözde çiftlerinden Katie Holmes ve Tom Cruise'un üç yaşındaki kızları Suri, geçtiğimiz günlerde pembe ruju ve topuklu ayakkabılarıyla objektiflere yansımıştı. Minik kızın bu hali medyada büyük ses getirdi. Suri'nin yaşına uygun davranması için ailesi tarafından yönlendirilmesi gerektiğini düşünen uzmanlar, İngiliz Daily Mail Gazetesi'ne, "Büyüklere özenmesi normal ama davranışlarını biraz kısıtlamak gerek" yorumunu yapmıştı.Bu duruma ünlü Türk annelerinden de tepki geldi.



Demet Şener



Suri ile aynı yaşta kızı olan Demet Şener, "Çocuklar, çocuk gibi büyütülmeli. Bazı şeylere özenebiliyor, arkadaşlarından görüp, oje sürmek istiyorlar ama ben bunlara izin vermiyorum. Nedenini de İrem'e anlatıyorum" diye konuşuyor. Şener, üç yaşındaki bir çocuğun kontrol altında tutulmasının o kadar da zor olmadığını anlatıyor: "Dinletemiyorum gibi bir düşünceyi kabul etmiyorum. Ben İrem'in rahat edeceği şekilde; eşofman, tayt, şort gibi şeyler giydirerek dışarı çıkartıyorum. Çocuk yeri geldiğinde istediği şeyleri giymeli ancak yaşına uygun olmayan tarzda kıyafetler almazsanız, bunları bilemez..."



Arzu Balkan



Zeyno adında üç yaşında bir kızı olan Arzu Balkan da "Küçük kızların büyükler gibi giydirilmesi komik. Bunun sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum" diyor. Balkan, bazen çocukları bir şeye ikna etmenin çok zor olduğunu da belirtmeden geçmiyor: "Bunu giyeceğim' diye tutturuyorlar. Zaman zaman benim de pes ettiğim ve Zeyno'nun istemediğim bir şeyi giyip, dışarı çıktığı oluyor." Ama güzel oyuncu , bir çocuğun topuklu ayakkabı giymesinin kesinlikle sağlıklı olmadığını ve Suri'nin annesinin yerinde olsa, ne yapar eder o ayakkabıyı ayağından çıkartacağını söylüyor.



Sinem Güven



Bir buçuk yaşında Defne adında bir kızı olan Sinem Güven, "Çocuğun hangi şartlarda böyle bir şey yaptığını bilemiyorum. Herhalde böyle giydirip gezmeye çıkarmamışlardır" diyor. Kız çocuklarının annelerine özenmesini doğal bulduğunu belirten Güven, "Zaten çocuğa topuklu ayakkabı alınmaz. Ayrıca sadece özeniyor diye makyaj yapılması, oje sürülmesi, hatta parfüm sıkılmasına karşıyım. Bunları nasıl olsa yaşı ve zamanı gelince yapacak. Şu anda yaşları neyi gerektiriyorsa onu yaşamalılar" yorumunda bulundu.



Pınar Aylin



Yedi yaşında Maya adında bir kızı olan Pınar Aylin ise bu durumun son derece yanlış olduğunu belirtiyor: "Böyle bir şey çocuğun ruh sağlığını bozar. Çocuk o yaşta bunun bilincinde olamayacağına göre, en önemli görev anneye düşüyor. Kız çocukları söz konusu olduğunda annelerin çok hassas olması gerekiyor."