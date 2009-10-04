Ünlü anneler Katie Holmes'u eleştirdi

Katie Holmes-Tom Cruise çiftinin üç yaşındaki kızları Suri'nin topuklu ayakkabılarıyla çekilen fotoğraflarına ünlü annelerden tepki geldi.
Hollywood'un gözde
çiftlerinden Katie Holmes ve Tom Cruise'un üç yaşındaki kızları Suri,
geçtiğimiz günlerde pembe ruju ve topuklu ayakkabılarıyla objektiflere
yansımıştı. Minik kızın bu hali medyada büyük ses getirdi. Suri'nin
yaşına uygun
davranması için ailesi tarafından yönlendirilmesi gerektiğini düşünen
uzmanlar, İngiliz Daily Mail Gazetesi'ne, "Büyüklere özenmesi normal
ama davranışlarını biraz kısıtlamak gerek" yorumunu yapmıştı.Bu duruma ünlü Türk annelerinden de tepki geldi.
Demet Şener
Suri ile aynı yaşta kızı olan Demet Şener, "Çocuklar, çocuk gibi
büyütülmeli. Bazı şeylere özenebiliyor, arkadaşlarından görüp, oje
sürmek istiyorlar ama ben bunlara izin vermiyorum. Nedenini de İrem'e
anlatıyorum" diye konuşuyor. Şener, üç yaşındaki bir çocuğun kontrol
altında tutulmasının o kadar da zor olmadığını anlatıyor:
"Dinletemiyorum gibi bir düşünceyi kabul etmiyorum. Ben İrem'in rahat
edeceği şekilde; eşofman, tayt, şort gibi şeyler giydirerek dışarı
çıkartıyorum. Çocuk yeri geldiğinde istediği şeyleri giymeli ancak
yaşına uygun olmayan tarzda kıyafetler almazsanız, bunları bilemez..."
Arzu Balkan
Zeyno adında üç yaşında bir kızı olan Arzu Balkan da "Küçük kızların büyükler gibi giydirilmesi komik. Bunun sağlıklı
olduğunu da düşünmüyorum" diyor. Balkan, bazen çocukları bir şeye ikna
etmenin çok zor olduğunu da belirtmeden geçmiyor: "Bunu giyeceğim' diye
tutturuyorlar. Zaman zaman benim de pes ettiğim ve Zeyno'nun
istemediğim bir şeyi giyip, dışarı çıktığı oluyor." Ama güzel oyuncu,
bir çocuğun topuklu ayakkabı giymesinin kesinlikle sağlıklı olmadığını
ve Suri'nin annesinin yerinde olsa, ne yapar eder o ayakkabıyı
ayağından çıkartacağını söylüyor.
Sinem Güven
Bir buçuk yaşında Defne adında bir kızı olan Sinem Güven, "Çocuğun
hangi şartlarda böyle bir şey yaptığını bilemiyorum. Herhalde böyle
giydirip gezmeye çıkarmamışlardır" diyor. Kız çocuklarının annelerine
özenmesini doğal bulduğunu belirten Güven, "Zaten çocuğa topuklu
ayakkabı alınmaz. Ayrıca sadece özeniyor diye makyaj yapılması, oje
sürülmesi, hatta parfüm sıkılmasına karşıyım. Bunları nasıl olsa yaşı
ve zamanı gelince yapacak. Şu anda yaşları neyi gerektiriyorsa onu
yaşamalılar" yorumunda bulundu.
Pınar Aylin
Yedi yaşında Maya adında bir kızı olan Pınar Aylin ise bu durumun son
derece yanlış olduğunu belirtiyor: "Böyle bir şey çocuğun ruh sağlığını
bozar. Çocuk o yaşta bunun bilincinde olamayacağına göre, en önemli
görev anneye düşüyor. Kız çocukları söz konusu olduğunda annelerin çok
hassas olması gerekiyor."