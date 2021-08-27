Ünlü Alman model, fotoğraf çekiminde leoparların saldırısına uğradı

Almanya'da bir fotoğraf çekimi sırasında leoparın saldırısına uğrayan model Jessica Leidolph, ağır yaralandı. 36 yaşındaki model tedavi için helikopterle hastaneye götürüldü.

Almanya'da bir fotoğraf çekimi sırasında leoparın saldırısına uğrayan model Jessica Leidolph yaşam mücadelesi veriyor.

euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Alman DPA haber ajansı, leoparın 48 yaşındaki sahibi hakkında ihmal nedeniyle ağır yaralanmaya sebebiyet vermekten dolayı soruşturma açıldığını duyurdu.

Almanya'nın doğusundaki Nebra yakınlarında 2019 yılından bu yana iki leopar besleyen kadının, 20 yıl boyunca sirklerde ve eğlence parklarında hayvan terbiyecisi olarak çalıştığı aktarıldı.

Halk sağlığı yetkilileri, leoparların tutulduğu yerde incelemeler yaparak hayvanların belirlenen standartlara uygun şekilde bakılıp bakılmadığını araştırıyor.