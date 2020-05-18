Ünlü aktör ve yönetmen Michel Piccoli hayatını kaybetti

Piccoli'nin ailesinden yapılan açıklamada, ünlü aktör ve yönetmen Piccoli'nin 12 Mayıs'ta hayatını kaybettiği duyuruldu.

27 Aralık 1925'de başkent Paris'te müzisyen bir ailede dünyaya gelen Piccoli, 1963'te Fransız yönetmen Jean-Luc Godard’ın "Le Mepris" adlı filmiyle ün kazandı.

Piccoli, "La belle noiseuse", "Atlantic City" ve "La Grande Bouffe" gibi 150'den fazla filmde rol aldı.

1960'lı yıllarda tiyatro alanında önemli çalışmalara imza atan Piccoli'nin son çalışması kendisinin yönettiği "C'est pas tout a fait la vie dont j'avais reve" adlı film oldu.

Ödülleri

1980 yılında Cannes Film Festivali’nde Marco Bellochio’nun yönettiği “Salto nel vuoto” adlı filmle En iyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. İki yıl sonra ise bu kez Berlin Film Festivali’nde Pierre Granier-Deferre’in “Une étrange affaire” adlı filmiyle Gümüş Ayı ödülüne layık bulundu. Fransız sinemasının en prestijli ödülü olan Cesar’a dört kez aday olsa da hayatı boyunca bu ödülü hiç alamadı.

Michel Piccoli’nin beyazperdede canlandırdığı son önemli rol 2011 tarihli “Habemus Papam” (Nanni Moretti) adlı filmdeki Papa rolüydü. Bu rolüyle İtalya’da en iyi erkek oyuncuya verilen david di Donatello ödülünü aldı.