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Ünlü aktör ve yönetmen Michel Piccoli hayatını kaybetti

18 Mayıs 2020 21:14

1963'te Fransız yönetmen Jean-Luc Godard’ın "Le Mepris" (Nefret) filmiyle ün kazanan ünlü aktör Michel Piccoli yaşamını yitirdi

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Michel Piccoli
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