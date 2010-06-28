Ünlü aktör sevgilisinin dişlerini kırdı

T24- Mel Gibson, 29 yıllık eşi Robyn Gibson’dan boşanmasına neden olan, sekizinci çocuğu Lucia’nın annesi Rus piyanist Oksana Grigorieva’ya dövmekle suçlanıyor.







İki ay önce aktörden ayrılan Oksana, geçen hafta Los Angeles aile mahkemesine dava açtı. TMZ internet sitesinin aktardığı ayrıntılara göre geçen ocak ayında gerçekleşen kavgada aktör sevgilisinin iki kez yüzüne vurup dişlerini kırdı. Oksana ise bu sırada bebeğinin zarar görmemesine çalışıyordu. Mahkeme aktöre Oksana’nın ve çocuğunun yanına yaklaşmama cezası verdi. Aktör ise eski sevgilisinin yalan söylediğini iddia ediyor. Daily Mail Gazetesi’ne konuşan Oksana Grigorieva, aktörün 600 milyon sterlin mal varlığı olmasına karşın kendisine tek kuruş para vermeye yanaşmadığını söyledi.