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Dünya

Ünlü aktör Sean Penn, Zelenski ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim

"Ondan çok etkilendim ve hem Ukrayna hem de onun için çok korktum"

07 Mart 2022 18:00

Amerikalı aktör Sean Penn, Rusya ile savaştan önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de görüşmüştü. Penn katıldığı programda Zelenski'yle görüşmesini ilk kez anlattı. Ünlü aktör, "Bu olağanüstü bir an. Ondan çok etkilendim ve hem Ukrayna hem de onun için çok korktum" dedi.

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