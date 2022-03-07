Ünlü aktör Sean Penn, Zelenski ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim

Hollywood'un en ünlü yüzlerinden Sean Penn iki hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmiş ve Rusya'nın askeri harekat kararı almasından bir gün önce Zelenski'yle görüşmüştü. 61 yaşındaki Amerikalı aktör, katıldığı programda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı.

Independent'in haberine göre, 4 Mart'ta Amerikalı haber sunucusu Anderson Cooper'ın programına katılan Penn, Zelenski'nin büyük bir cesaret sergilediğini söyledi.

"Ukrayna halkını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yatırmamız gerektiğini biliyorum"

Zelenski'nin ülkesini bir araya getirme biçiminden çok etkilendiğini dile getiren Penn şu ifadeleri kullandı:

"Zelenski'nin bunun için doğduğunun farkında olup olmadığını bilmiyorum ama modern dünyada cesaret, haysiyet ve sevgi açısından yeni olan bir şeyin huzurunda olduğum açıktı."

Aktör ayrıca, "Bu olağanüstü bir an. Ondan çok etkilendim ve hem Ukrayna hem de onun için çok korktum" dedi.

Ukraynalıların hayatları için savaştığını belirten aktör, işgale karşı çıkan Ruslardan da destek istedi. Bu savaşın ABD'yi de etkileyeceğini düşünen Penn şunları söyledi:

"Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Zelenski'yi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yatırmamız gerektiğini biliyorum, yoksa Amerika'nın eskiden nasıl olduğunu hatırlamayacağız."

Penn, yardıma muhtaç kişilere destek olmak amacıyla kurduğu vakfı CORE'la birlikte Kiev'e gittiğinde temizlik malzemesi sağladıklarını, nakit para yardımı yaptıklarını ve ihtiyaç duyanlara su verdiklerini belirtti.

Savaşın belgeselini çekecek

Farklı çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini ifade eden Penn şunları dile getirdi:

"Hali vakti yerinde birçok kişi işlerini ve banka hesaplarını geride bıraktı ve bu onların yeni gerçekliği."

Penn ayrıca yaptıkları kampanya için desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. Rusya'nın işgalinin ardından Twitter'da yaptığı paylaşımla aktör bu hamleyi kınamış ve "acımasız bir hata" diye nitelemişti.

Penn halihazırda Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi konu alacak bir belgesel üzerinde çalışıyor.