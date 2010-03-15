Ünlü aktör Peter Graves hayatını kaybetti

T24 - "Görevimiz Tehlike" adlı diziyle Türkiye'de tanınan Amerikalı oyuncu Peter Graves 83 yaşında yaşamını yitirdi.



Graves'in Los Angeles'taki evinde öldüğü bildirildi.



Polis açıklamasında, oyuncunun doğal nedenlerle hayata veda ettiği kaydedildi.



Peter Graves, yaklaşık 60 yıllık oyunculuk yaşamı boyunca 130'dan fazla film ve dizide rol aldı. Buna karşılık oyuncu 1967 yılında "Görevimiz Tehlike" adlı dizide oynadığı Jim Phelps karakteriyle dünya çapında üne kavuştu ve dizinin 1973'te sona ermesine kadar da aynı rolü oynadı.



1971'de Golden Globe ödülüne layık görülen oyuncu geçen yıl ekim ayında Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızına kavuşmuştu.



Graves, evli ve 3 çocuk babasıydı.







