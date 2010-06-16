Ünlü aktör ölü bulundu

T24- Sırbistan İçişleri Bakanı İviça Daçiç Kosovalı aktörün evinde ölü bulunmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Zvezdara semtindeki apartmanında ölü bulunan Fehmiu'nun cesedinin yanında kendisine ait ruhsatlı silahın bulunduğunu ve bu nedenle de intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğunu belirtti.



Saraybosna doğumlu 74 yaşındaki ünlü Kosovalı aktör Bekim Fehmiu, yüksek öğrenimini Belgrad'ta yapmış ve çok sayıda filmde rol almıştı. Sinema hayatının önemli bir bölümünü İtalya'da geçiren Fehmiu, 1971'de çekilen Amerikan yapımı "Gezginler" filmiyle büyük ün kazanmıştı.



Belgrad'daki Yugoslavya Kinotek Müdürü Radoslav Zelenoviç, Fehmiu'nun Yugoslav sinemasının en büyük sanatçısı olduğunu söyledi.