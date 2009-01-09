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Ünlü aktör gözaltında

Taksi filminin başrol oyuncusu Sami Naceri, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı

09 Ocak 2009 02:00

Taksi filminin başrol oyuncusu Sami Naceri, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı 

Luc Besson’un yönettiği Taksi filminin başaktörü Sami Naceri, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı. Fransız oyuncunun bıçakla yaraladığı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Fransa’da yol açtığı skandallarla isiminden sık sık bahsettiren Naceri, son olarak Kasam ayında "ehliyetsiz otomobil kullanmak ve kullandığı araçla bir kadın polis memuruna çarparak yaralamak" suçundan tecilli altı ay hapse ve 7500 avro para cezası ödemeye mahkum edilmişti.

Uzun süre alkol bağımlılığından kurtulmak için tedavi gören 47 yaşındaki aktör, daha önce bir diskotek korumasına bıçakla saldırmak suçundan üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Naceri, üç yıl önce başkent Paris’te bir lokantada 22 yaşındaki bir modacının suratına camdan kül tablası fırlatarak, ciddi biçimde yaralanmasına yol açmıştı. Yüzüne 32 dikiş atılan modacı, 12 gün çalışamaz raporu almıştı.

Kuzey Afrika kökenli Naceri, daha önce de uyuşturucu kullanmak ve şiddet uygulamak suçlarından yargılanmıştı. Mahkumiyet cezaları her seferinde ertelenen aktör, para cezalarına çarptırılmıştı.

"Taksi" filminin, Fransa ve diğer ülkelerde büyük beğeni kazanmasının ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümleri çekilmişti.(aa)

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