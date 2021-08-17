Ünlü Afgan sinemacı Sahraa Karimi, Kabil'den çıkışına yardımcı olan Türkiye'ye teşekkür etti

Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan ünlü Afgan kadın sinemacı Sahraa Karimi, kurtulduğunu ve Afganistan dışına çıktığını aktarırken, kendisine yardımcı olan Türkiye, Ukrayna ve Slovakya'ya teşekkür etti.

Karimi, "Sağ ve güvendeyim" derken, kurtulması için devreye giren Türk hükümeti ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovak Film ve TV akademisine teşekkür etti.

Karimi "Hep birlikte Kabil'den çıkmama yardımcı oldular ve diğer 11 insanı daha kurtardılar" dedi.