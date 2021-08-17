T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ünlü Afgan sinemacı Sahraa Karimi, Kabil'den çıkışına yardımcı olan Türkiye'ye teşekkür etti

17 Ağustos 2021 17:32

Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan ünlü Afgan kadın sinemacı Sahraa Karimi, kurtulduğunu ve Afganistan dışına çıktığını aktarırken, kendisine yardımcı olan Türkiye, Ukrayna ve Slovakya'ya teşekkür etti.

Karimi, "Sağ ve güvendeyim" derken, kurtulması için devreye giren Türk hükümeti ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovak Film ve TV akademisine teşekkür etti.

Karimi "Hep birlikte Kabil'den çıkmama yardımcı oldular ve diğer 11 insanı daha kurtardılar" dedi.

Sahraa KarimiTürkiyeAfganistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24