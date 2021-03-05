Ünlü Abbey Road sokağının tabelası 37 bin sterline satıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da ünlü kayıt stüdyolarına ev sahipliği yapan ve efsane rock grubu The Beatles'ın albüm kapağında yer alan Abbey Road'da bulunan tabela açık artırmada 37 bin sterline (386 bin 48 lira) satıldı.

Londra'da Catherine Southon Auctioneers & Valuers tarafından bazı sokak tabelaları açık artırmayla satışa sunuldu.

Açık artırmanın en fazla ilgi gören tabelası ise The Beatles'ın albüm kapağında yer alan Abbey Road oldu. 2 bin sterline satılması beklenen Abbey Road tabelası, yoğun ilgi ve talep nedeniyle beklentilerin çok üstünde bir rakam olan 37 bin sterline satıldı.

Müzayedeyi gerçekleştiren Catherine Southon, tekliflerin kendisini şaşırtığını belirterek, "Londra’daki sokak tabelalarını satma projesi başından sonuna kadar çok eğlenceliydi ve bu projeye dahil olmak bir onurdu" diye konuştu.



Satılan diğer tabelalar arasında Eaton Place W1 ve New Cavendish Street W1 2 bin 728 sterline alıcı buldu.