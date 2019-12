-ÜNLÜ "EVİTA MÜZİKALİ" İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Dünyanın en ünlü sahne gösterileri arasında olan "Evita Müzikali, yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sahnelendiği ilk günden beri en iyi müzikal, en iyi kadın oyuncu, en iyi müzik, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi ışık, en iyi söz ve en iyi tiyatro koreografisi başta olmak üzere 20'nin üzerinde ödül kazanan müzikal, Avrupa turnesi kapsamında İstanbullu izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğinde Bob Tomson ve Bill Kenwright, kareografisinde Bill Deamer'in görev aldığı oyunda, Arjantin'in eski devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı, Tim Rice'ın şarkı sözleri ve Lloyd Webber'in müzikleri eşliğinde sunulacak. Müzikal, 24 Nisan tarihine kadar izlenebilecek. Deniz Altun'un yazıp Mehmet Ergen'in yönettiği "Gül'e Ağıt", yarın Müşfik Kenter Sahnesi'nde perdelerini açacak. "Namus", "aşk" gibi kavramların arkasına sığınılarak öldürülen kadınların Türkiye'deki simgesi haline gelen "Güldünya"nın acılı hayatından esinlenerek yazılan oyun, izleyiciye "yasa", "töre", "gelenek", "ahlak" ve "mahalle baskısı" gibi kavramları sorgulatmayı amaçlıyor. Oyunda, Elif Ürse, Zeyno Eracar, Aytekin Özen ,Mert Asutay ve Ali Rıza Kubilay gibi oyuncular yer alıyor. Aynı gün sahnelenecek bir diğer oyun olan usta yazar Oğuz Atay'ın "Tehlikeli Oyunlar" eserinin tiyatro uyarlaması, Celal Mordeniz'in yönetimde yarın İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu'nda seyirciyle buluşacak. Erdem Şenocak'ın tek kişilik performansının izlenebileceği oyunda, Hikmet Benol isimli karakterin kendisiyle ruhsal olarak hesaplaşması, Atay'ın ustaca kullandığı iç sesleriyle benzersiz bir anlatım kazanacak. Ufuk Tan Altunkaya'nın yönettiği "Kök" de aynı gün Mekan Artı'da perdelerini açacak. Son yıllarda dikkatleri çeken "belgesel tiyatro" yönteminin ülkemizdeki başarılı örnekleri arasında olan, özgün sahneleme teknikleriyle mübadillerin gerçek yaşam öykülerini anlatan oyunda, Berrin Karabaş, Candaş Çetinkaya, Melis Avçil ve Murat Baykan görev alacak. Vasıf Öngören'in ünlü eseri "Asiye Nasıl Kurtulur?" 16 Nisan'da Sadri Alışık Akademik Cep Tiyatro'da izlenebilecek. Arzu Gamze Kılınç'ın yönettiği oyun, bir hayat kadınının kızı olan Asiye'nin bilirkişi eşliğinde yaşadığı hayattan kurtarılma çabasını, dönemin siyasi ve sosyal yapısına ironik bir yaklaşımla eleştiriyor. Daha önce beyaz perdede izlediğimiz eseri sahnede, Onur Sermik, Serpil Uyanık, Renan Türksever, Ünal Hakverdi ve Zuhal Acar gibi isimler canlandıracak. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, aynı gün Ephraim Kishon'un eseri, "Tarla Kuşuydu Juliet" isimli oyunu ağırlayacak. Engin Alkan'ın yönetimdeki oyun, ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in, Romeo ve Juliet isimli eserinin uyarlaması niteliğini taşıyor. Oyunda karakterleri ise Engin Alkan, Sevinç Erbulak, Çağlar Çorumlu ve Murat Bavli canlandıracak. Kubilay QB Tunçer'in yazıp yönettiği "Olağan Mucizeler" isimli oyun da aynı gün, Sefaköy Kültür Ve Sanat Merkezi'nde izleyici karşısına çıkacak. Türk tiyatrosunda en çok izlenen oyunlar arasında bulunan oyun, aşk ve illüzyon ilişkisini, Begüm Kütük Yaşaroğlu ve Kubilay QB Tunçer'in özgün sahne şovlarıyla izleme fırsatını elde edecekler. Fatih Reşat Nuri Sahnesi, 20 Nisan'da Fitzgerald Kusz'un yazdığı, Hülya Karakaş'n yönettiği "Dullar" adlı esere ev sahipliği yapacak. Farklı yaşlarda dul kalmış kadınların yaşamlarının komik bir dille anlatıldığı oyunda Güzin Özyağcılar, Hale Akınlı, Süeda Çil, Neslihan Ayşe Öztürk ve Hülya Karakaş sahne alacak. Ünlü tiyatrocu Levent Kırca'nın 3 yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıkacağı "Fırıldak" isimli oyun aynı gün Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Fatih Solmaz ve Levent Kırca'nın birlikte yazdığı oyun, geniş oyuncu kadrosu ile güncel siyasi olayları eğlenceli bir dille izleyiciye aktaracak. Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi aynı gün "Zıhrlı Kurt" isimli oyunu tiyatroseverlere ulaştıracak. İstanbul Devlet Opera ve Balesinin yeni eseri "Kötülüğün Döngüsü" operası 16 Nisan'da Kadıköy Süreyya Operası'nda düzenlenecek gala ile ilk kez perdelerini açacak. Türkiye'nin ilk korku operası özelliğini taşıyan oyunu Aytaç Manizade sahneye koyarken, orkestra şefliğini ise Alexander Walker üstlenecek. Genç bir mürebbiyenin iki çocuğa bakmak için görevlendirildiği eve doğru yola çıkışının ardından yaşadığı korku dolu olayların konu alındığı oyunda Onur Ertür, Ayşe Sezerman, Stare Çelebi, Gülbin Kunduz, Ayten Telek ve Kaan Buldular gibi pek çok önemli isim görev alacak. -ŞEHİRDE KONSERLER- Dünyaca ünlü rock müzik grubu Maroon 5, yarın Turkcell Kuruçeşme Arena'da Türkiye'deki ilk konserini verecek. Aldığı Grammy ödülü ile başarısı kanıtlanan, dünyanın bir çok ülkesinde kapalı gişe verdikleri konserlerle her ülkede hayran elde eden grup, yaptığı önemli film müzikleriyle de tanınıyor. Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Mickey Madden ve Matt Flynn'dan oluşan grup, Türkiye'de verecekleri ilk konser ile rock müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. İngiliz sanatçı Michael Nyman, yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda vereceği konserle İstanbullu müzikseverlele buluşacak. Türkiye'de rock'n roll ve soul müziğin en başarılı temsilcileri arasında gösterilen Soul Stuff da aynı gün Şaşkınbakkal Hayal Kahvesi'nde sahne alacak. Uriah Heep, The Blues Brothers Band ve Chuck Berry gibi müzik duayenlerinin Türkiye konserlerinde ön grup olarak çıkması ile tanınan Soul Stuff, yüksek sahne performanslarıyla müzikseverleri eğlenceye doyuracak. Türk asıllı başarılı müzisyen Fatima Spar, saz ekibi Die Freedom Fries ile birlikte, yine aynı gün Ghetto'da konser verecek. Türk rock müziğin akla ilk gelen kadın sanatçılarından Şebnem Ferah, 16 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak. Klasik müziğin başarılı ekiplerinden Alpha Trio, aynı gün Mathias Reumert eşliğinde Borusan Müzik Evi'nde sahne alacak. Flütte Bolette Roed, klasik saksafonda Peter Navarro Alonso ve vurmalı çalgılarda David Hildebrandt'ten oluşan ekibe yine vurmalı çalgılarda ünlü sanatçı Mathias Reumert eşlik edecek. Rock, soul, funk ve disco parçalarını house müziği ile harmanlayarak sunan Flashback Unit de aynı gün İstanbul Live Sahnesi'nde konser verecek. Cüneyt Yamaner, Anıl Taşhan, Müge Zümrütbel ve Can Bora Genç'ten oluşan grup, eğlenceli müzik türü ve dans ritimleriyle konsere katılanları farklı ritim eşliğinde eğlendirecek. Santralistanbul, Morning Jazz Sessions dinletileri kapsamında, 17 Nisan'da Fundo's Wings isimli gruba ev sahipliği yapacak. Vokalde Funda Sezer, klavyede Baki Duyarlar, davulda Ediz Hafızoğlu ve kontrbasta Baran Say ile ilk kez sahneye çıkacak olan grup, dinleyicilerine latin caz eserlerin eğlenceli ritmlerini sergileyecek. İstanbul'un önemli konser mekanları arasındaki yerini alan Alt, 19 Nisan'da ünlü müzisyen Akın Eldes'in yeni projesine ev sahipliği yapacak. Porto Rikolu ünlü caz piyanisti Eddie Palmieri, 20-21 Nisan tarihlerinde Babylon'da eşsiz latin ezgilerini seslendirecek.