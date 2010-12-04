-UNKAPANI KÖPRÜSÜ RAFİĞE KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Haliç üzerinde kurulu olan Unkapanı (Atatürk) Köprüsü, 8 ve 10 Aralıkta araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğünce, Unkapanı Köprüsü'nün birleşme derzlerinde bakım ve onarım çalışmaları ile köprünün deniz trafiğine açılma işlemi yapılacağı belirtildi. Bu nedenle köprünün 8 Aralık Salı günü ile 10 Aralık Perşembe günü 00.30 - 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacağı bildirildi. Açıklamada, bu tarih ve saatler içinde Unkapanı Atatürk Köprüsü'nü kullanacak sürücülerin Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30 - 04.30 saatleri arasında ise her 2 köprünün de deniz trafiğine açılmasından dolayı Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği kaydedildi.