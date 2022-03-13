Bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle Taksim yönüne trafiğe kapatılan Unkapanı Köprüsü, yeniden trafiğe açıldı.

Unkapanı Köprüsü dün ve önceki gün bağlantı noktalarında yaşanan açılma nedeniyle trafiğe kapatılmış, ekiplerin gerdirme çalışmalarının ardından köprüde ulaşım sağlanmaya başlanmıştı.

Soğuk havanın da etkisiyle Unkapanı Köprüsü bağlantı yollarında bugün yeniden ayrılma yaşandı. Açılmanın yaşanmasıyla köprü yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde, soğuk hava nedeniyle metalde yaşanan genleşmeyle derzlerde açılma meydana geldiğini belirledi. Açılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutlarda olmadığının tespit edilmesiyle köprü tekrar trafiğe açıldı. Köprüden trafik geçişleri Fatih yönüne tek şeritten yapılırken, Taksim istikametinde ise sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor.