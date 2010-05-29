Unkapanı Köprüsü 1 Haziran'da kapalı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Haziran Salı günü belediyenin Deniz Hizmetleri Müdürlüğünce köprünün Azapkapı tarafında bulunan birleşme derzlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı, bu nedenle 00.30-04.30 saatleri arasında köprünün araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacağı bildirildi.





Açıklamada, ''Bu köprüyü kullanacak araçların 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekmektedir'' denildi.