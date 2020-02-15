Univia: Düzenli olarak mastürbasyon yapanların yönetici olma ihtimali daha yüksek

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Yeni bir anket, düzenli olarak mastürbasyon yapanların kariyerlerinde daha başarılı olduğunu dair sonuçlar gösterdi.

Univia tarafından yapılan bir ankete göre düzenli olarak mastürbasyon yapan çalışanların iş yerinde yönetici olma ihtimali daha yüksek.

Ankette bin 12 kadın ve erkeğe mastürbasyon alışkanlıklarının yanı sıra yaptıkları iş ve pozisyonları soruldu.

Anketin sonuç bölümünde Univia, "Düzenli mastürbasyon yapanların iş bulma, yönetici yapılma ve daha yüksek maaş alma ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü" yazdı.

Sonuçlara göre düzensiz olarak mastürbasyon yapanların ortalama yıllık maaşının yaklaşık 44 bin dolar olduğu görülürken, haftada en az bir kez mastürbasyon yapanlarda bu sayının ortalamasının 47 bin olduğu görüldü.