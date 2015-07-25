Üniversiteyi yeni kazanan iki kız kardeş yanarak öldü

Karaman'ın Ermenek İlçesi'ne bağlı Kayaönü Köyü'nde evin önündeki otların tutuşmasıyla çıktığı tahmin edilen ve 3 evi kül eden yangın faciaya neden oldu. Köydeki annaannelerine misafirliğe gelen, ikisi de üniversiteyi yeni kazanan, babaları 9 yıl önce vefat eden kızkardeşler 19 yaşındaki Fatma Yağız ile 18 yaşındaki Gülsüm Yağız, unuttukları cep telefonlarını almak için eve girince dumandan etkilenip yanarak öldü. Birbirine sarılı halde bulunan kızkardeşlerin cesetleri kısmen yanmış hâlde bulundu.

DHA'nın haberine göre, Ermenek'in Çamlıca Köyü'nde oturan 2006 yılında babaları vefat eden kızkardeşlerden Fatma Yağız, dün ÖSYM tarafından açıklanan sonuçların ardından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü, kardeşi Gülsüm Yağız da Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığını öğrendi. İki kızkardeş, mutluluklarını paylaşmak için anneleri Zehra ve kardeşleri Barış Yağız ile birlikte Kayaönü Köyü'nde oturan anneanneleri 80 yaşındaki Gümüş Acar ve dayıları Mustafa Acar'ı ziyarete gidip, geceyi burada geçirdi. Gece yarısı aniden uyanan Mustafa Acar, evde yangın çıktığını ve alevlerin hızla evi sardığını fark etti.

'Yangın var, kaçın kurtulun'

Mustafa Acar 'Yangın var. Kaçın kurtulun' diye bağırıp, evde bulunan ve yürümekte güçlük çeken annesini, eşi ve 2 çocuğu ile kız kardeşini ve 3 yeğenini dışarı çıkardı. Bu sırada alevler hızla bitişiğikteki iki eve daha sıçradı. Bunun üzerine Mustafa Acar, bağırarak, komşularına da haber verdi. Komşuları da alevleri fark edip evlerini tahliye etti.

İtfaiyeye haber vermek için evde unuttukları telefonlarını almak için içeriye girmişler

Alevler 3 evi hızla sararken, dayılarının uyarısıyla dışarı çıkan Fatma ve Gülsüm Yağız, iddiaya göre itfaiyeye haber vermek amacıyla içeride unuttukları cep telefonlarını almak için eve girdi. Ancak alevlerin yükselmesi üzerine geri çıkamadı. Bu sırada çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye aracı evlerin bulunduğu yerde sadece yayalar için patika yol olması nedeniyle yaklaşık 100 metre ileride durup, ekipler buradan hortum uzatarak yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri müdahale ederken ailesi Fatma Yağız ve Gülsüm Yağız'ın göremeyince, iki kız kardeşin evin içinde olduğu anladı. Ancak ne ailesi ne de itfaiye ekipleri göçükler oluştuğu için içeri giremedi.

Birbirlerine sarılı cesetleri bulundu

Alevler, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Ardından iki kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Ancak göçük oluştuğu için en kaz altındaki iki kızın kısmaen yanmış cesetleri, cesedi sabah saat 09.00 sıralarında birbirlerine sarılı halde bulundu. İki kızın cesedi otopsi yapılmak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının ise Gümüş Acar'ın evinde önündü bulunan otların belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu alevlerin eve sıçramasıyla çıktığı tahmin ediliyor. İki genç kızın, ilk belirlemelere göre dumandan zehirlenip öldükleri üzerine duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.