Üniversiteyi yasa boğan kaza

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Semra Koçtürk yönetimindeki otomobil geri manevra sırasında kontrolden çıkıp yol kenarındaki menfeze yuvarlandı.

Otomobildeki Marmara Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi 63 yaşındaki Prof. Dr. Yavuz Taga yaşamını yitirdi, sürücü Prof. Dr. Ayşe Semra Koçtürk ise yaralandı.

3 metreden yuvarlandı

Prof. Dr. Ayşe Semra Koçtürk, 35 SK 331 plakalı otomobiliyle yol sormak için Marmaris’e bağlı Hisarönü Köyü, Değirmenyanı Mahallesi, Bördübet Mevkii’nde durdu.

Geri manevra yapmak isterken direksiyonun kontrolünü yitiren Prof. Dr. Koçtürk’ün kullandığı otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten menfeze yuvarlandı.

Ters dönerek duran otomobildeki Marmara Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Taga, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Prof. Dr. Koçtürk ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Prof. Dr. Koçtürk, kaza yerine çağırılan 112 Acil Servis ambulansında ayakta tedavi edildi. Prof. Dr. Yavuz Taga’nın cesedi ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.