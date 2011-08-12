-Üniversiteye yerleştirme sonuçları haftaya açıklanıyor ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, üniversiteye yerleştirme sonuçlarının 19 Ağustos 2011 Cuma günü açıklanacağını bildirdi. Üniversiteye yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Demir, ''Yüzlerce gencimizin ve ailelerinin heyecanla beklediği 2011 ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarını açıklama aşamasına geldik'' dedi Adayların sabırsızlıkla bekledikleri sonuçları hızlı bir şekilde tamamlamak için ÖSYM olarak özverili ve yoğun bir çalışma temposundan geçtiklerini vurgulayan Demir, ''Bu süreçte sistemli olarak kurumumuzu yıpratma gayreti güden yalan haberler de yapılıyor ne yazık ki. Buna rağmen biz, bir gencimizin bile hayallerine kavuşmasını geciktirmemek, adayları ve yakınlarını bekletmemek için sadece işimize odaklandık'' diye konuştu. Üniversiteye yerleştirme sonuçlarını 19 Ağustos 2011 Cuma günü açıklayacaklarını bildiren Demir, adayların sonuçların açıklandığı gün, saat 15.00 itibariyle ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden sonuçlara ulaşabileceklerini söyledi. ÖSYM Başkanı Demir, adayların sonuçları T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerini belirterek, ''Bu yıl yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek'' diyerek adaylara hatırlatmada bulundu.