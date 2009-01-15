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Yaşam

Üniversiteye yeni giriş modeli

YÖK Genel Kurulu'nda, Yürütme Kurulu üyeleri tarafından tartışılan üniversitelere "yeni giriş modeli" masaya yatırılıyor.

15 Ocak 2009 02:00

YÖK Genel Kurulu, Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da dün Yürütme Kurulu üyeleri tarafından da tartışılan üniversitelere "yeni giriş modeli" masaya yatırılıyor.

YÖK Genel Kurulu, bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK arasıda tartışılan üniversiteler giriş modelini masaya yatırmak amacıyla toplandı. Saat 10.40'ta başlayan toplantıya işleri nedeniyle Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Prof. Dr. Tuncap Özgen geç katılacağını bildirdi.

Muhalif üyeler tarafından dün yayınlanan bildiri sonrasında, Genel Kurul'un gergin geçmesi bekleniyor. Toplantının ardından ise YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, yeni ÖSS modeli ve gündeme ilişkin bir açıklama yapacak.

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