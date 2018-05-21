YALOVA, (DHA)- UĞUR Okulları Yalova Kampüsü tarafından, yaklaşan üniversite ve liseye giriş sınavları hakkında öğrenci ve velileri bilgilendirmek amacıyla “Üniversiteye ve Liseye Girişte Yeni Sistem ve Adayın Rolü” semineri gerçekleştirildi. Seminer kapsamında Sabah Gazetesi Eğitim Köşe Yazarı ve CNN Türk’te “Başarıya Doğru” programını hazırlayan ve sunan Sait Gürsoy ağırlandı.

Yeni sınav sistemleri ve yansımalarının ele alındığı seminer Uğur Okulları Yalova Kampüsü\'nde gerçekleştirildi. Yeni ve eski sistem karşılaştırması yapılarak, öğrencilerin avantaj ve dezavantajları değerlendirildi, puan hesaplaması ve ek puan uygulamaları ele alındı. Ortaokul, lise öğrencileri ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminerde katılımcılar değişen sınav sistemi ve onları etkileyen faktörler hakkında bilgilendirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)\'nin ortaöğretim kazanımlarını ve sürecini odağına aldığını belirten Sait Gürsoy, yeni sınav sisteminin daha sade ve kolay anlaşılabilir olduğunu belirtti. Öğrencilerin yeni sınav sistemine adapte olmalarında rehber öğretmenlere önemli bir rol düştüğüne vurgu yapan Gürsoy, \"Öğrenciler çağın yeniliklerini yakalayan, iş dünyasının taleplerini dikkate alan bireyler olarak yetiştirilmeli. Her şeyden önce kendi sevecekleri meslekleri tercih etmeli. Seçtikleri okulların akademik kadroları, uluslararası olanakları, sosyal yaşamı, kulüpleri, kariyer merkezinin sunduğu imkanlar ve yüksek lisans fırsatları öğrencilerin bu önemli kararlarında dikkat edecekleri hususlar olmalı\" dedi.

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