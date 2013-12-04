Üniversiteye geçişte sınav sistemi değişiyor mu?

Dershanelerin kapatılması ve dönüştürülmesi tartışmalarına paralel olarak, üniversiteye geçiş sınavının da yeni sisteme uygun olması için çalışmalar yürütülüyor. Dershanelere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmak için üç seçenek öne çıkıyor. Bunlar, lisede merkezi sistemle sınav, TOEFL modeliyle dört sınav ya da ve dört yılda tamamlanacak karma sınav.

Akşam gazetesinden Doruk Çakar'ın haberine göre, dershanelerin özel okula dönüşümü çalışmaları sürerken, paralel bir çalışma da üniversiteye giriş sistemi konusunda yürütülüyor. Eğitim sisteminde köklü reformlara hazırlanan Hükümet, üniversiteye girişte öğrencilerin kaderini tek sınava bağlayan modeli değiştirmek için de harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) koordinasyonunda, YÖK, TÜBİTAK ve ÖSYM’nin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, dünya örnekleri masaya yatırılarak inceleniyor. Henüz taslak aşamasında olan çalışmalarda üç farklı model öne çıktı.

Üniversiteye giriş için üç seçenek

Üniversiteye girişte dershaneye duyulan ihtiyacı sonlandırmayı hedefleyen seçeneklerden ilki, liseye girişte uygulanan merkezi sınav sisteminin, dört yıllık lise eğitimi sürecinde yapılacak sınavlarla üniversiteye girişte uygulanmasını öngörüyor. Uzmanların üzerinde çalıştığı ikinci seçenek, lise son sınıf öğrencilerinin bir yıl içerisinde elektronik sistemle yapılacak dört sınava girmesini düzenliyor. Üçüncü seçenek ise lisenin ilk yılı olan 9. sınıftan başlayarak her yıl bir sınav olmak üzere, açık uçlu ve test usulü toplam dört sınav yapılmasını öngörüyor.

Yüksek öğrenimde yeni model

Ortaöğretime geçişte ilk kez bu yıl uygulanan merkezi sınav, üniversiteye girişte de geçerli olacak. Öğrenciler dört yıllık lise sürecinde alanları dikkate alınarak, Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih ve felsefe derslerinden birer kez olmak üzere toplam 8 sınava girecekler. Sınav liseye geçişte olduğu gibi merkezi sistemle ve her öğrencinin kendi lisesinde yapılacak. Puanlar öğrencinin alanları dikkate alınarak ağırlandırılacak ve yükseköğretime yerleştirmede esas alınacak. Liseye geçişte ilk kez bu yıl uygulanan yöntemin sonuçları başarılı olursa, üniversiteye geçişte de bu modele sıcak bakılacak.

TOEFL benzeri dört sınav

Halen uygulanmakta olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS), lise son sınıf öğrencileri ile mezun öğrencileri kapsayacak şekilde yıl içinde en az dört defa yapılacak. Adaylar, güvenliği sağlanmış elektronik ortamda sınava girecekler. Dört sınav sonucundan en yüksek olanı, üniversiteye girişte kullanılacak.