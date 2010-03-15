'Üniversiteye sınavsız giriş'e yalanlama

T24 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bugün bir gazetede "Sınavsız Üniversite" başlığıyla yayımlanan haberde, "Liseyi Kıbrıs dışındaki bir yabancı ülkede okuyan Türk ve KKTC'li öğrencilerin, Türkiye'de istediği üniversitenin istediği bölümüne sınavsız girebileceği" haberini yalanladı.



YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden konuya ilişkin olarak bir yazılı açıklama yayımladı.



Açıklamada, "Bu adaylar, yurtdışından yükseköğrenim görmeye gelecek diğer adaylar gibi üniversitelerin 'belirlenen kontenjanlarına' başvuru yapacak ve yine üniversitelerin belirlediği 'başvuru şartları' dikkate alınarak üniversiteler tarafından değerlendirilecektir" denildi.



Açıklamada, 2010-2011 ÖSYS'den itibaren Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında iki aşamadan oluşan bir sınav sistemi uygulanmaya başlayacağı hatırlatılarak, söz konusu sınav sisteminin ikinci aşaması olan "Lisansa Yerleştirme Sınavları"nın 5 ayrı alanda yapılacağı ve ortaöğretimde eğitim verilmekte olan 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda işlenen konuları içeren sorulardan oluşacağı kaydedildi.



Türkiye'deki eğitim sisteminde işlenen konularla, yurtdışındaki eğitim sisteminde işlenen dersler ve içeriklerin örtüşmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar ifade edildi:



"Bu çerçevede, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'nde yapılan değişiklik nedeniyle ortaöğretimini Türkiye'de tamamlamayan öğrencilerin, almadıkları bir eğitim sistemine ilişkin sorulardan oluşan sınavlarda düşük başarı elde etmeleri kuvvetle muhtemel olduğundan, bu öğrencilerin de mağduriyetlerini engellemek için ortaöğretim eğitiminin tamamını yurt dışında (KKTC hariç) tamamlayan TC uyruklu öğrencilere de imkan tanımak üzere, konuyla ilgili dünyadaki başarılı ve çağdaş uygulamaların incelenmesiyle konsept değişikliğine gidilmiştir.



"Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü" uygulamasına son verilerek "Yurtdışından Öğrenci Kabulü" uygulamasına başlanması ile söz konusu uygulamanın esaslarına, 6 Ocak 2010 tarihli Değerlendirme Kurulu kararı da dikkate alınarak, 21 Ocak 2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir. "Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar" incelendiğinde TC uyruklu olup yurt dışında eğitim gören tüm adayların sınavsız üniversitelere kabul edileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.



Bu adaylar, yurt dışından yükseköğrenim görmeye gelecek diğer adaylar gibi üniversitelerin 'belirlenen kontenjanlarına' başvuru yapacak ve yine üniversitelerin belirlediği 'başvuru şartları' dikkate alınarak üniversiteler tarafından değerlendirilecektir. Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar ile başvuru şartını sağlasa bile başvuran adaylar içinde kontenjan dahilinde sıralamaya giremeyen adayların başvurduğu üniversiteye kaydının yapılması mümkün değildir. Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların son şekline 18 Şubat 2010 tarihinden bu yana Yükseköğretim Kurulu internet adresinden ulaşılabilmektedir."





'Üniversiteye sınavsız giriş'



Sınavsız üniversiteye giriliyor. Milyonlarca aday üniversite kapısından içeri girmek için çabalarken, YÖK'ün aldığı karar eğitimcileri böldü.



Liseyi Kıbrıs dışında bir yabancı ülkede okuyan Türk ve KKTC'liler, Türkiye'de istediği üniversitenin istediği bölümüne sınavsız girebilecek.



Habertürk gazetesi eğitim dünyasında çok konuşulacak haberi manşetine taşıdı. Sultan Uçar imzalı haberde kararla ilgili eğitimcilerin görüşlerine yer verildi.





Büyük ayrıcalık



YÖK'ün 18 Şubat'ta sitesinde ilan ettiği karara göre, KKTC hariç yurtdışından lise diploması olan Türk ve KKTC'liler, sınavsız üniversiteli olacak. Türkiye'deki 1.5 milyon öğrenci ise sınava girecek.





'Eşitliğe aykırı'



Eğitim uzmanları "Bu, Türkiye'deki çocuklara haksızlık. Anayasa ve eşitlik ilkesine aykırı" diye karara karşı çıktı. YÖK'ün kararının yurtdışındaki Türk okullarına ayrıcalık sağlayacağı konuşuluyor.





Sınavsız kabul koşulları



Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar ortaöğretim not ortalamaları, üniversite tarafından yapılan sınavlar dikkate alınacak belirlenecek.



Yurt dışından gelecek öğrencilere 'öğrenci vizesi' için üniversiteliler kabul yazısı gönderecek.



Üniversiteler kontenjan ve uygulama takvimini belirleyerek akademik takviminde belirtecek.



Öğrencilerin Türkçe düzeyleri, kabul eden üniversite tarafından değerlendirilecek.







