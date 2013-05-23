Üniversiteye kopya çekme dersi konuldu

ABD'de bir üniversite, kopya çekme yöntemlerinin daha iyi anlaşılması için opya çekmeyi önlemeye çalışan akademisyenlere yönelik bir ders koydu. İnternet üzerinden verilen derste, kopya yöntemlerinin açıklanması için "itiraf" bölümü var.

İnternet üzerinden verilen derslerin artması, öğrencilerin çalışırken ya da evden sınava girerken kopya çekmesini önlemeyi zorlaştırırken, dersin amacı, öğrencilerin neden ve nasıl kopya çektiğini derinlemesine araştırmak ve sonucunda kopya çekmeyi zorlaştıracak önlemler almak.

Wisconsin Concordia Üniversitesi'ndeki dersin koordinatörü Bernard Bull, üniversitelerde tahmin edilenden daha fazla kopya çekildiğini söyledi. Bull'a göre, öğrencilerin yarısından çoğunun az ya da çok kopya çektiğini söylemek mümkün. Dr. Bull, insanların genelde öğrencilerin "banka soyguncuları gibi" gelişmiş yöntemlerle kopya çektiğini düşündüklerini, oysa aslında başka belgelerden "kes-yapıştır' yönteminin yaygın olduğunu belirtti.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, öğrenciler genelde, internetten kopyaladıkları bilgileri kendileri yazmış gibi gösteriyorlar.

Bull, kopya edilen bölümleri tespit eden üniversite yazılımlarını 'aldatmaya' çalışmak yerine, ders çalışmalarının öğrenciler için daha iyi olacağını vurguluyor. Öğrencilerin başvurduğu yeni yöntemlerden biri, makalelerin sonuna ekledikleri kaynak listesini uzatarak, kendilerini daha fazla araştırma yapmış gibi göstermeleri.

Önlemesi en zor olan yöntemlerden biri de parayla yazdırılan veya satın alınan hazır makaleler. Bull, eski makalelerin satılıp tekrar kullanılmasını önlemek için üniversitelerin, güncel konularda soru sorabileceğini kaydediyor.