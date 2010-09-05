-ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ 7 EYLÜLDE BİTİYOR ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - Üniversitelere kayıt işlemleri 7 Eylül Salı günü sona erecek. Üniversitelere yerleştirilen adaylar yerleştikleri bölüm için belirlenen tarihlerde kayıt yaptıracaklar. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçlarını adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine gönderdi. Üniversiteyi kazanan adayların, kendileri için sınav sonuç belgesinde belirtilen günde kayıt yaptırmaları gerekiyor. Adaylardan kayıt sırasında nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi istenmeyecek. -GEREKLİ BELGELER- Adayların kayıt için şu belgeleri hazırlamaları gerekiyor: - Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi. - Aday, 0.15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı, diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge. - 1988 ve önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi. - Son 6 ay içinde önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf. - Katkı payının ödenmesiyle ilgili belge. - Kayıttan önce belirlenip, üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler. ÖSYM'nin, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda, yükseköğretim öğrencilerinin kılık kıyafetle ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlar ile oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorunda oldukları belirtiliyor.