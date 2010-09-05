T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ 7 EYLÜLDE BİTİYOR ANKARA (A.A)

05 Eylül 2010 12:48

-ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ 7 EYLÜLDE BİTİYOR ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - Üniversitelere kayıt işlemleri 7 Eylül Salı günü sona erecek. Üniversitelere yerleştirilen adaylar yerleştikleri bölüm için belirlenen tarihlerde kayıt yaptıracaklar. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçlarını adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine gönderdi. Üniversiteyi kazanan adayların, kendileri için sınav sonuç belgesinde belirtilen günde kayıt yaptırmaları gerekiyor. Adaylardan kayıt sırasında nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi istenmeyecek. -GEREKLİ BELGELER- Adayların kayıt için şu belgeleri hazırlamaları gerekiyor: - Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi. - Aday, 0.15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı, diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge. - 1988 ve önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi. - Son 6 ay içinde önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf. - Katkı payının ödenmesiyle ilgili belge. - Kayıttan önce belirlenip, üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler. ÖSYM'nin, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda, yükseköğretim öğrencilerinin kılık kıyafetle ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlar ile oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorunda oldukları belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24