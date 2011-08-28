-Üniversiteye girişte illerin karnesi İZMİR (A.A) - 28.08.2011 - Bu yıl üniversiteli olabilmek için sınava giren aday sayısıyla yerleştirilenlerin oranının il bazında değerlendirmesine göre, en başarılı il Kırklareli oldu. ÖSYM'den derlenen bilgiye göre, üniversitelere kayıt hakkı kazanan adayların dağılımının il bazında değerlendirmesinde Trakya bölgesinin başarısı dikkati çekiyor. En başarılı iller sıralamasında ilk sırada Kırklareli, ikinci sırada Tekirdağ, üçüncü sırada Edirne yer aldı. Kırklareli'de sınava giren 6 bin 993 adaydan bin 678'i lisans olmak 3 bin 798'i yerleştirildi. Kırklareli'nin yüzde 54,31'lik başarısını yüzde 53,93'le Tekirdağ takip etti. Kentteki 14 bin 796 adaydan 7 bin 979'u bir programa yerleştirildi. Edirne'de de 7 bin 878 adayın yüzde 52,04'ü üniversiteye kayıt hakkı kazandı. Adayların üniversiteli olma yüzdesi en düşük olan il ise Hakkari oldu. Hakkari'de 10 bin 201 kişiden 2 bin 977'si üniversiteye yerleştirildi, kentin yerleştirmelerde yüzdesi 29,18'de kaldı. Hakkari'nin yanı sıra yüzde 30,58 ile Mardin, yüzde 33,44 ile Adıyaman, yüzde 33,46 ile Şırnak, yüzde 33,56 ile Van, yüzde 33,65 ile Batman da sıralamada altlarda yer aldı. -LYS'nin başarılıları- LYS'de en başarılı iller Kilis, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Niğde, Bitlis, Bartın ve Aydın olmuştu. Bu iller arasında, adayların yerleştirilme oranı yüzde 50'yi aşan il bulunmazken Kilis'in yüzdesi 44,33, Kırşehir'in yüzdesi 45,05, Karabük'ün yüzdesi 49,37, Niğde'nin yüzdesi 43,31, Bartın'ın yüzdesi 48,67, Aydın'ın yüzdesi 49,42 olarak hesaplandı. LYS'de başarısıyla üst sıralarda yer alan Bitlis, yerleştirme sonuçlarında listenin alt sıralarına indi. Kentte 7 bin 409 adaydan 2 bin 691'i üniversiteli olabildi. Bitlis, yüzde 36,32'lik oranla pek çok ilin gerisinde kaldı. Bu arada, yerleştirme sonuçlarına göre, 9 ilde, sınava giren her iki adaydan biri üniversiteli oldu. Adayların üniversiteye yerleştirilme oranı yüzde 50'yi aşan iller Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'den sonra sırasıyla Yalova (yüzde 51,66), Burdur (yüzde 51,56), Bilecik (yüzde 51,45), Antalya (yüzde 51,28), Çanakkale (yüzde 51,02) ve İstanbul (yüzde 50,57) oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir, listenin üst sıralarında yer aldı. 266 bin 712 adayın sınava girdiği İstanbul'da 134 bin 872 aday lisans, ön lisans programı ya da açık öğretim fakültesine yerleştirildi. Ankara'da sınava giren 127 bin 957 adayın yüzde 47,83'lük kısmı olan 61 bin 204'ü üniversiteli oldu. İzmir'de ise 79 bin 582 adaydan yüzde 49,97'si (39 bin 764) üniversiteye kayıt hakkı kazandı.