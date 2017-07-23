Üniversiteye girişte bu yıl neler değişti?

Üniversiteye girişte bu yıl öğretmenlikler ve ilahiyat programları başta olmak üzere bazı programların puan türü değişti. Açıköğretim programlarına da puan şartı getirildi.

Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre; geçen yıl 4 programda uygulanan başarı sırası barajı, bu yıl öğretmenlik programlarında da uygulanacak.

Üniversite tercih maratonu 26 Temmuz’da sona eriyor. Adayların listelerine son şekli verirken, bu yıl getirilen yeniliklere göre tercihlerini son kez gözden geçirmelerinde yarar var. En büyük değişiklik bazı programların puan türlerinde yaşandı. Öyle ki geçtiğimiz yıllarda YGS ile alan, aralarında öğretmenlik, ilahiyat, dijital Oyun tasarımı gibi programların yer aldığı bazı programlar bu yıl LYS puan türüne göre öğrenci kabul edecek.

2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda bu programların karşısında (****) işareti bulunuyor. Ve bu yıl ilk kez uygulanacağı için puan ya da başarı sırası bilgisi bulunmuyor. Puan karşılaştırması yapamayacakları için adaylar bu programları istek sıralarına göre tercih listelerine alabilirler.

Bu yıl Açıköğretim ön lisans ve lisans programlarına da puan türü konuldu; puan türü programın örgün programdaki puan türüyle aynı oldu. Örneğin Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümü geçen yıl YGS ile alıyordu. Bu yıl adaylar İşletme programının aldığı TM-1 puan türünde tercih yapacak.



Barajlar artıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2015’te tıp ve hukuk fakülteleriyle başlattığı, geçen yıl mühendislik ve mimarlık fakülteleriyle sürdürdüğü “baraj” uygulamasını bu yıl öğretmenlik programlarına da getirdi. Buna göre ilgili puan türlerinden tıp fakültelerinde en düşük 40 bininci, hukukta 150 bininci sırada olan adaylar bu programları tercih edebilecekler.

Mühendislik programlarında, orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri hariç, ziraat fakültesi gıda mühendisliği programı dahil olmak üzere, baraj 240 bin; mimarlıkta ise 200 bin. Bu yıl ilk kez baraj uygulaması getirilen öğretmenlik programlarında rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü dahil, başarı sırası barajı 240 bin olarak belirlendi. Baraj, vakıf üniversitelerinde de uygulanacak. Dileyen vakıf üniversiteleri bu programlar için daha üst başarı sıralaması da koyabilecek.

Bu programlarda belirlenen başarı sırasının altında olan adaylar, bu programları tercih edemeyecek.





